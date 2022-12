Zayn Malik se siente 'en paz' tras abandonar One Direction

El ya excomponente de One Direction, Zayn Malik, quien hizo pública su decisión de abandonar el grupo este miércoles, ha asegurado a sus más allegados que no existe ningún tipo de "resentimiento" entre él y sus antiguos compañeros de banda.

"He tomado mi decisión y me siento en paz. No quiero vivir una vida en la que cada uno de mis movimientos es comentado en internet y analizado hasta la saciedad. No quiero que me saquen fotografías a cada instante. Quiero desaparecer durante una temporada, quiero llevar una vida normal. Sé que voy a ser más feliz. No hay ningún tipo de resentimiento entre los chicos y yo. Lo que he hecho no tiene nada que ver con ellos y les deseo lo mejor", aseguró Zayn a sus amigos, según ha explicado una fuente cercana al periódico Daily Mirror.

Publicidad

El joven, que abandonó la gira mundial de One Direction a finales de la semana pasada por problemas de estrés, se planteó por primera vez desligarse del grupo británico a principios de este año mientras ensayaban su serie de conciertos, lo cual no evitó que sus compañeros se quedasen "devastados" cuando les confirmó la noticia.

"Zayn estaba convencido de que este era el final. Al comienzo del año, durante los ensayos, ya no quería estar allí. Pero una vez comenzó la gira de nuevo, volvió a divertirse. Aunque finalmente el peso de la fama fue demasiado para él. Se tomó unos días para descansar y todo el mundo pensó que regresaría. Pero con los próximos conciertos de Sudáfrica tan cerca, cada vez tenía más claro que no quería hacerlo. Llamó a los chicos y se lo explicó todo. Se quedaron devastados, pero fueron muy comprensivos", aseguró el mismo informante.

Durante todo este duro proceso, Zayn ha contado con el apoyo incondicional de su familia y de su prometida Perrie Edwards.

"Tomó esta decisión con el apoyo absoluto de su familia y de Perrie, que estarán a su lado pase lo que pase", añadió.