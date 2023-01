Zayn Malik se confiesa y revela que nunca se sintió parte de One Direction

El cantante Zayn Malik abandonó el pasado marzo el grupo One Direction -formado en 2010 en la edición británica de 'Factor X'-, una decisión que no le fue difícil tomar ya que en el fondo siempre había tenido dudas sobre lo que estaba haciendo.

"Cuando decidí irme no fue algo muy meditado, es algo que siempre había estado allí, subyacente. Nunca me sentí parte del grupo, simplemente seguía allí porque en esa época creía que era donde debía estar", cuenta en la edición italiana de la revista Vogue.

Publicidad

Zayn también reconoce que siempre se distanciaba de la música del grupo porque no sentía que estuviera siendo sincero consigo mismo.

"La verdad es que me distancié física y mentalmente de lo que estaba haciendo creativamente porque en realidad no quería ser parte de ello. No sentía que estuviera siendo yo mismo", añade.

En la actualidad, Zayn está ocupado trabajando en su álbum debut como solista y disfruta de cada segundo en el estudio.

"Ahora que por fin puedo ser yo mismo y hacer música que salga de mí, no parece trabajo. En realidad es algo muy relajante", afirma en la publicación.

Publicidad

En cuanto a posibles colaboraciones con otros artistas, el británico -que cumple 23 años este 12 de enero- lo tiene claro.

"Quiero que este álbum sea sobre mí y sobre cómo puedo valerme por mí mismo. He cantando junto a otras cuatro voces durante cuatro años así que quiero oírme en solitario por una vez", concluye.

Publicidad

Por: Bang Showbiz