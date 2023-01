Zayn Malik se alegra de que le incluyeran en el último vídeo de One Direction

Aunque Zayn Malik abandonara One Direction en marzo de 2015, al cantante le ha gustado verse incluido en el vídeo del tema 'History', el último lanzado por la banda antes de su parón musical y donde se muestra la trayectoria del popular grupo, desde sus inicios en el 'Factor X' británico de 2010 hasta su último concierto en Sheffield (Reino Unido) el año pasado.

"Ha sido un buen recuerdo mirar atrás y rememorar una época que fue genial para nosotros cinco. Me alegra que lo hicieran. Ha estado bien, ha sido agradable", contó a la emisora KISS FM.

Zayn está disfrutando de su trabajo como solista en estos momentos ya que llevaba deseando lanzar un álbum en solitario desde hace años.

"Realmente llevo queriendo sacar este disco desde hace seis o siete años, por lo que era algo que llevaba gestándose mucho tiempo", explicó.

A pesar de que las canciones de su disco 'Mind of Mine' sean muy personales, el británico insiste en que no hay nada sobre su paso por One Direction.

"Todas las canciones significan algo para mí, son sobre un momento específico o recuerdan un suceso en concreto o algo que pasó que provocó esa canción. Pero no hay tramas o historias en mis canciones que estén vinculadas al hecho de que formara parte de una banda durante cinco años. No trata necesariamente sobre la parte de ser famoso sino de lo que significa ser un hombre de 22 años en 2016", añadió.