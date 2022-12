Zayn Malik no puede vivir con la fama

La fama que ha cosechado junto a su grupo One Direction impide a Zayn Malik poder llevar una vida normal, sobre todo debido al enorme acoso mediático que sufre durante cada una de sus apariciones públicas; una situación que no evita que Perrie Edwards intente disfrutar de un noviazgo "corriente" junto al guapo intérprete.

"Cuando comienzas en la industria de la música, sabes que tu vida nunca volverá a ser normal por mucho que lo intentes. Pero en mi caso, intento hacer lo que quiero todo el tiempo. Voy de compras, salgo al supermercado, doy una vuelta con mis amigos... Hago las mismas cosas que cualquier otra persona. Pero, obviamente, para Zayn es mucho más duro porque es muy famoso. Aunque eso no es impedimento para que hagamos lo que queramos", comentó la joven cantante al periódico Metro.

Publicidad

Aunque Perrie también goza de un gran reconocimiento gracias al éxito de su grupo Little Mix, la artista no se considera una estrella e insiste en que nunca va a dejar que la popularidad se le suba a la cabeza.

"A nosotras [refiriéndose a las cuatro cantantes de Little Mix] nos gusta mantener los pies en la tierra y ser personas normales, no actuar como divas. No soy el tipo de artista que piensa: 'Seguro que hoy hay alguien que me persigue para sacarse una foto conmigo'. No, no soy de esa clase de personas", explicó al mismo medio.

En cuanto a su boda con Zayn el próximo agosto, Perrie ha confesado que la ajetreada agenda profesional de ambos no les ha permitido comenzar todavía con los preparativos de su ansiada ceremonia.

"Si soy sincera, no he empezado a preparar la boda todavía. Empezaré a tener una idea de lo que quiero cuando tenga un día para dedicarme a ello, pero ahora estoy muy ocupada. Ellos [One Direction] también, pero en cuanto tengamos tiempo y empecemos a preparar todo, confirmaré los detalles", comentaba al periódico Daily Mirror.

Publicidad

Por Bang Showbiz