Zayn Malik conoce a la bisabuela de Perrie Edwards

El pasado domingo el guapo Zayn Malik de One Direction conoció a la bisabuela de su prometida, la también cantante Perrie Edwards. Tras el encuentro, Jenny Gasston, de 99 años, reconoció haber pasado una tarde fantástica con el "encantador" artista.

"Zayn es absolutamente encantador. Es la primera vez que le veo y estoy encantada. Ha sido muy amable. Tomamos té y bizcocho. También pudo ver a Perrie, así que bien. Ha sido un placer haberle conocido. Me encanta 'One Direction', mi canción favorita es 'Little Things'. Tengo todos sus CDs pero no los tenía encima por lo que Zayn no me los pudo firmar. Perrie y él están muy bien juntos y les deseo la mejor de las suertes en el futuro", señaló Jenny al MailOnline.

Zayn tuvo la oportunidad de conocer a Jenny al acudir de visita al domicilio familiar, en South Shields (noreste de Inglaterra), en un breve receso de su ajetreada agenda y con el ánimo de pasar el máximo tiempo posible con la atractiva componente de Little Mix, quien se encontraba allí con su abuela y el marido de esta, Stuart Gasston.

"Mi madre estaba en casa y es su fan de mayor edad. Le encanta Zayn, cree que es el mejor. Es la primera vez que se encuentran y ella estaba encantada. Desgraciadamente está perdiendo la vista, por lo que cuando Zayn llegó no se dio cuenta de quién era. Él fue maravilloso con ella. Hicimos un montón de fotos. Fue también muy bonito verles juntos. No tienen muchas oportunidades de que esto ocurra", explicó.