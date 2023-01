Zayn Malik apoya a Louis Tomlinson 'en privado' tras la muerte de su madre

El cantante Zayn Malik no habría tardado en recuperar el contacto con su excompañero en One Direction Louis Tomlinson, con el que habría mantenido una tensa relación desde que decidiera abandonar el grupo juvenil el año pasado, al enterarse de la trágica noticia de la muerte de su madre, Joanna Deakin, hace menos de una semana, pero para no alimentar ningún tipo de debate entre la opinión pública sobre un asunto tan delicado, se habría limitado a expresarle todo su apoyo "en privado" y con la mayor discreción posible.

"Zayn ha estado hablando con Louis en privado, y le ha asegurado que siempre podrá contar con él y con su respaldo ante cualquier circunstancia", reveló una fuente al diario Daily Mirror.

Sin embargo, su deseo de evitar un escrutinio aún más intenso por parte de los medios de comunicación, sobre todo ante la posibilidad de que ambos artistas hayan dejado de lado sus diferencias para protagonizar una sonada reconciliación, no evitó que Zayn ofreciera públicamente sus condolencias a Louis a través de la red social Twitter.

"Te quiero, hermano. Tú y tu familia estáis en mis oraciones, estoy orgulloso de tu valentía y tu fortaleza, y estoy seguro de que tu madre también lo está", le dirigió a través de su cuenta oficial.

Aunque en los días previos a la actuación de Louis en la final del concurso musical 'Factor X' que tuvo lugar el pasado sábado, en la que el componente de One Direction presentó su primer sencillo en solitario, 'Just Hold On', se especuló con la posibilidad de que Zayn se animara a acudir al estadio de Wembley (Londres) para ver a su amigo sobre el escenario, posteriormente se confirmó que Zayn se encontraba este fin de semana en Nueva York debido a sus compromisos profesionales.

