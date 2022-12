Zac Efron se apoya en su hermano en los momentos difíciles

Después de hacer público su paso por un centro de rehabilitación el pasado abril para tratar su adicción al consumo de estupefacientes, Zac Efron ha reconocido que no podría haberse enfrentado a una de las etapas más oscuras de su vida sin la presencia de su hermano Dylan, a quien considera un apoyo vital cuando pasa por momentos de flaqueza.

"Mi familia es el pilar donde me apoyo cuando paso por un mal momento y sé que siempre va a estar ahí cuando la necesite. Pero el que realmente me mantiene en pie es mi hermano Dylan. Siempre ha sido así, y eso que solo tiene 21 años", comentó el intérprete en la rueda de prensa que ofreció para promocionar su nueva película, 'That Awkward Moment'.



Aunque su familia no es la única fuente de apoyo a la que recurre Zac cuando tiene que enfrentarse a los problemas que rodean su vida personal, ya que también considera vital contar con su círculo de amigos, a los que acude cuando se siente incapaz de ampararse en sus familiares.



"Tu familia siempre va a estar ahí, pero hay situaciones en las que no puedes acudir a ellos, así que también considero importante contar con mis amigos", comentó el intérprete en el citado evento.



Preguntado por el momento más embarazoso durante el rodaje de su nueva película -en la que aparece completamente desnudo-, Zac no tuvo dudas al elegir su respuesta.



"Quedarme desnudo en el baño fue el momento más embarazoso del rodaje, sin ninguna duda. Tenía como una especie de calcetín en mis genitales, y de repente se cayó. ¡Me tuve que tapar con las manos!", reveló divertido el intérprete.



Por: Bang Showbiz