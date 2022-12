Zac Efron echa de menos sus inicios musicales

El actor Zac Efron guarda un buen recuerdo de la película con la que saltó a la fama en 2006, 'High School Musical', hasta el punto de que echa de menos cantar y bailar en sus películas porque encuentra muy divertido actuar con tanta gente alrededor.

"Echo mucho de menos mis inicios musicales. Esas películas fueron una parte preciosa de mi vida, y fueron mi comienzo en el mundo de la actuación y del espectáculo. Grabar escenas en las que tenías a cientos de personas alrededor bailando y moviéndose era muy divertido", confiesa el intérprete en la revista HELLO!

Sin embargo, la carrera de Zac ha evolucionado mucho desde entonces y ahora se dedica a grabar películas destinadas a un público más adulto, como la comedia 'Malditos vecinos' de la que se espera una secuela.

"Creo que me lo pasé mejor rodando 'Malditos vecinos' que en cualquiera de las películas que he hecho antes. Es difícil hacer ese tipo de comedia picante y no ir demasiado lejos. Fue la clase de papel que me permitió volver a la comedia después de intentar probarme a mí mismo en varios dramas. Pero con 'Malditos vecinos' descubrí cuánto me gusta realmente el género cómico. No puedo esperar a ver cómo sale la segunda parte", añade el actor.

Zac también tiene previsto participar en el remake de la serie 'Los vigilantes de la playa' junto a Dwayne 'The Rock' Johnson, aunque promete que será "muy diferente al original".

"Estoy emocionado. Tengo planeado entrenar bastante duro y prepararme para superar nadando a The Rock. Por lo que yo sé, la película va a ser muy diferente a la serie original de 'Los vigilantes de la playa'. Sé que Dwayne tiene grandes planes para la cinta, quiere convertirla en algo realmente especial".