Yoko Ono planea sacar nuevo disco

La viuda de John Lennon, Yoko Ono, de 82 años, se siente preparada para lanzar un nuevo álbum, que sigue a 'Take Me to the Land of Hell' (2013). El álbum que Yoko será el 16º de su carrera en solitario, si es que lo firma en solitario, porque también podría hacerlo con su hijo Sean Lennon, con quien reformó el grupo Plastic Ono Band en 2009, con el que desde entonces ha sacado tres trabajos al mercado.

En una serie de preguntas y respuestas en su web ImaginePeace.com le preguntaron si tenía planes para grabar un nuevo disco pronto, a lo que ella respondió: "He vuelto a pensar en esas cosas. Os lo haré saber".

En ese mismo cuestionario le preguntaron cuál había sido el último libro que había leído, y Yoko contestó: "Mientras estaba trabajando en el MOMA he leído dos libros muy interesantes sobre problemas de hombres. Uno escrito por un hombre y otro escrito por una mujer. 'The Fragile Male' (El hombre frágil) de Ben Greenstein lo escribió tras convertirse en feminista y leer mucha literatura feminista, todo escrito por mujeres, como no había libros escritos por hombres, él escribió uno. Hay que pensar que está escrito con un sentimiento de ira, pero es muy interesante.

'The Male Brain' (El cerebro del hombre) de la escritora Louann Brizendine parece que lo ha hecho tras meditar mucho. Sin iras. Es muy bonito ver ambas partes. He leído otros libros sobre el gluten, las células madre, etc. Pero lo que necesitamos saber ahora es cómo entender y lidiar con la raza humana masculina, creo yo. Por eso sugiero que os leáis primero esos dos libros".