Ya hay algo que tiene cansado a Joe Manganiello de Sofía Vergara

A ojos de Joe Manganiello, su futura mujer Sofía Vergara no necesita ninguno de los carísimos tratamientos de belleza a los que se somete regularmente, por lo que estaría intentando convencerla de que renuncie a ellos y abrace una imagen más natural.

"Joe le ha dicho a Sofía que no quiere que se haga ningún tratamiento más porque piensa que es perfecta tal y como es", declaró una fuente a la revista OK!

Pero parece que más vale que Joe se vaya acostumbrando a compartir su espacio en el cuarto de baño con un sinfín de cremas y potingues, porque resulta poco probable que la colombiana renuncie a todos ellos una vez se den el 'sí quiero'.

"Sofía cree que es divertidísimo porque no tiene ni idea de lo que cuesta mantener su aspecto perfecto y lo difícil que se está volviendo según se hace mayor. No hay ninguna posibilidad de que abandone su rutina de mantenimiento, que incluye bótox, inyecciones de relleno y tratamientos con láser", aseguró.

De hecho, Sofía no descarta recurrir a alguna medida más drástica que el bótox según vayan pasando los años.

"¿Por qué no pasar por quirófano? Quiero decir, jamás lo haría ahora mismo. Pero quizás me retoque las bolsas de debajo de los ojos cuando tenga 50 años. Ya veremos qué es lo que necesito, pero desde luego, no me cierro en absoluto a la idea", reconocía la actriz durante una entrevista a la revista estadounidense Redbook.

