Woody Allen pensaba que su relación con Soon-Yi sería solo 'una aventura'

El matrimonio de 18 años entre el legendario director de cine Woody Allen (79) y la hija adoptiva de Mia Farrow Soon-Yi Previn (44) no estaba entre los planes del cineasta, que ha reconocido ahora que en sus comienzos con la surcoreana nunca pensó que su relación podría llegar lejos.

"Empecé la relación con ella y pensé que no sería más que una aventura, que no sería serio, pero tuvo vida propia. Nunca pensé que sería nada más. Entonces empezamos a salir, luego empezamos a vivir juntos, y lo disfrutamos. Yo era 35 años mayor, y de alguna manera, sin ser culpa mía o suya, la dinámica funcionó", ha confesado el cineasta a NPR.

Allen destaca su naturaleza "paternal", que Soon-Yi supo acoger muy bien, como la clave para el triunfo de su relación.

"Yo era paternal. Ella respondía a alguien paternal. Me gustó su juventud y energía. Y estaba feliz de dejarle tomar decisiones y que se hiciera cargo de muchas cosas. Floreció. Fue solo una cuestión de buena suerte", añadió el cineasta.

El cineasta además ha insistido en que el escándalo del pasado año -en el que se vio obligado a negar las acusaciones de abuso sexual hechas por su hija adoptiva Dylan Farrow- no ha hecho variar el número de seguidores que tienen sus películas.

"Yo diría que no [ha afectado], siempre tuve una pequeña audiencia. La gente no venía en gran abundancia y siguen sin hacerlo. He mantenido el mismo público a lo largo de los años. [Los rumores] no afectan a la forma en la que hago las películas. Nunca he visto que algo de mi vida privada repercuta en mis películas", explicó Allen.