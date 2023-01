Wilmer Valderrama prefiere a Demi Lovato 'sin maquillaje'

Aunque la cantante Demi Lovato tiene a su disposición un equipo de maquilladores que ya querrían para sí muchas, irónicamente su novio Wilmer Valderrama la encuentra mucho más guapa con la cara lavada, así que ella ha terminado optando por olvidarse del maquillaje en sus días libres.

"En realidad a Wilmer le gusto más sin maquillaje, así que cuando tenemos tiempo para salir juntos no me pongo maquillaje", explicó la intérprete en una entrevista a People, donde reveló además que su chico no se olvida nunca de piropearla: "Me dice cada día lo guapa que soy".

Por su parte, Demi tampoco es muy aficionada a la ropa reveladora o a los looks exagerados si no se encuentra sobre el escenario o la alfombra roja, ya que se siente "más guapa" al natural.

"Me siento más guapa cuando estoy desnuda, completamente desnuda, ese es mi verdadero yo. Ahí es cuando me siento más segura porque es mi estado natural", añadió.

A lo que sí le otorgan una gran importancia tanto ella como Wilmer es al ejercicio, como queda patente en sus redes sociales, donde ambos comparten a menudo imágenes de su entrenamiento. En el caso de Demi, comenzar a hacer deporte ha conseguido ayudarle a sentirse más segura de sí misma.

"Para mí, la clave es cuidarme. Me quiero mucho más cuando me cuido".

Por: Bang Showbiz