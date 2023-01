Will Young recibió la visita del espíritu de una amiga fallecida

La experiencia del cantante Will Young con la meditación fue tan esclarecedora que el artista cree que el sentimiento de "bondad" que le envuelve cuando ve espíritus bañados en "luz dorada" solo puede compararse a lo que siente cuando está sobre el escenario.

"Estaba en un retiro de ayuno e hicimos la meditación de la visualización y desde entonces la he practicado. Todo se basa en la luz y las personas que han muerto. Tengo una amiga que murió hace dos años, Jo McCormack, trabajó en todos mis discos, salvo el último, y ha sido muy duro no tenerla alrededor. Inmediatamente, cuando murió, apareció bañada en luz. No puedo explicar el sentimiento, en la vida no hay un sentimiento -aparte de estar en un escenario diría yo- que se pueda comparar con la bondad que viene de ello. Es muy extraño. No lo conseguí con la visualización, simplemente pasó. No pensé en ello, por eso me encantó, porque es algo raro, simplemente pasó, tienen una luz, y por alguna razón siempre tienen esa luz dorada", contó a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Will está muy en contacto con su lado espiritual por lo que encuentra muy beneficioso practicar yoga cada día.

"Venimos de las estrellas. Ahora practico yoga cada día. Atravesé un bloqueo, por lo que dejé de meditar, no quería pasar por ello. Pero al final lo hice, y ahora practico cada día".