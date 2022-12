Will Smith quiere a David Beckham en su especial de Nochevieja

El polifacético Will Smith está preparando a través de su productora, Overbrook Entertainment, un programa de televisión especial para la próxima Nochevieja, un proyecto que ha llevado al famoso actor a negociar la posible aparición estelar del mediático David Beckham, tan conocido por sus éxitos deportivos como por el atractivo que despliega delante de cualquier cámara.

El intérprete, cantante y productor prevé grabar su ambicioso espacio televisivo en la ciudad de Miami, aprovechándose del hecho de que Beckham acude con regularidad a Florida tras haber adquirido una franquicia de la liga de fútbol norteamericana (Major Soccer League) que le servirá para fundar su propio club de fútbol.

"Quieren hacer algo con Beckham que esté centrado en su carrera como futbolista y, ahora, como empresario de la liga de fútbol nacional", señaló una fuente al diario The New York Post.

El programa que ya planifica el que fuera protagonista de 'El príncipe de Bel-Air' tendrá la misma estructura que el emblemático formato festivo 'New Year's Rockin' Eve' -popularizado por el desaparecido Dick Clark y ahora presentado por Ryan Seacrest-, que cuenta con actuaciones musicales pregrabadas de famosos. Will Smith estaría más que dispuesto a protagonizar uno de esos esperados números, pero aún no se sabe si su familia le acompañará en esta ocasión sobre el escenario.

"De momento, estamos tratando de finalizar el guion del programa y venderlo a quien podamos. Es posible que el propio Will protagonice una de estas actuaciones, quizá con su propia familia", desveló un miembro de la producción.

La compañía de Will Smith no solo se destacará por la producción de espectaculares formatos televisivos, ya que la productora atesora una gran reputación como responsable de dos grandes éxitos de crítica y taquilla: 'Alí' y 'En busca de la felicidad', ambas protagonizadas por el versátil artista estadounidense.