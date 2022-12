Will Smith prohíbe a sus hijos salir con las hermanas Jenner

El actor Will Smith y su mujer Jada Pinkett Smith han prohibido a sus hijos Jaden (16) y Willow (14) continuar relacionándose con las hermanastras de Kim Kardashian, Kendall (19) y Kylie Jenner(17), al considerar que dicha amistad podría "dañar" seriamente la imagen pública de sus dos retoños.

"Will y Jada nunca fueron precisamente fans del clan Kardashian, pero después de enterarse de las recientes travesuras de Kendall y Kylie no quieren que Willow y Jaden sean asociados con esas chicas de ninguna manera", aseguró un informante a la revista OK!

A pesar de que tanto el intérprete como Jada se han caracterizado siempre por seguir una política muy liberal en cuestión de educación, en esta ocasión han decidido tomar cartas en la vida de sus hijos para evitar que se conviertan en "peones" del famoso clan televisivo.

"En este momento piensan que toda la familia ha construido un imperio basado en la especulación, y no quieren que sus niños sean peones en un juego de famosos de segunda", añadió.

Quien más problemas estaría teniendo para acatar la decisión de sus padres sería el joven Jaden, a quien en el pasado se le relacionó sentimentalmente con la más pequeña de las hermanas Jenner.

"Les está costando convencer a Jaden de que solo piensan en lo mejor para él. No logra entender por qué de pronto sus padres no se fían de su buen juicio", apuntó el informante.