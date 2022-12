Will Smith apadrina a Justin Bieber

Consciente de que el polémico comportamiento que ha mostrado Justin Bieber en los últimos meses podría poner en riesgo su carrera profesional, el actor Will Smith aprovechó el tiempo de descanso que se está tomando el ídolo juvenil tras el fin de su exitosa gira para acudir a su casa y expresarle personalmente su preocupación.

"Justin me comentó: 'Tío, me parece increíble que Will [Smith] viniera a visitarme, me hizo sentir muy querido gracias a una conversación muy reconfortante. Me levanté de la cama, y ahí estaba él: Will Smith, probablemente el mejor actor del planeta. Aún no me creo que haya venido expresamente a hablar conmigo'", reveló Scooter Braun, mánager de la estrella del pop, a la revista The Hollywood Reporter.

Desde que el famoso intérprete decidiera mantener una profunda charla con el joven artista, ambos han forjado un estrecho lazo de amistad similar al que Justin mantiene con Jaden Smith , primogénito del actor, una relación caracterizada por el apoyo incondicional que Will Smith ha ofrecido al controvertido artista canadiense.

"[Will] me dice que Justin tiene que tener mucho cuidado, pero que no debe renunciar a su forma de ser porque eso es lo que le hace especial como artista. Justin es la viva imagen de la juventud y a veces debe dejarse llevar por sus impulsos. Si no lo hace, acabará siendo una especie de robot", comentó Scooter Braun al mismo medio.

Will Smith no es la única estrella internacional que trata de encauzar el camino de Justin Bieber, ya que la presentadora Oprah Winfrey, el cantante Adam Levine y el rapero Drake también han mostrado su interés en ayudar al problemático cantante a superar las adversidades.

" Drake está constantemente preocupado por Justin. Cuando Justin aparece en los medios por algún tipo de escándalo, Drake me manda mensajes en los que me pregunta: '¿Qué está pasando? Le voy a llamar ahora mismo'. Es como una especie de hermano mayor y Justin le considera como tal. Tienen una relación muy íntima", apuntó el agente de artistas.

Sin embargo, parece que ni siquiera los consejos de otros miembros del mundo del espectáculo son capaces de mantener a Justin alejado de los escándalos , como demostró al dejarse fotografiar cuando abandonaba un prostíbulo en Brasil y, poco después, al organizar una ruidosa fiesta en su exclusiva vivienda de Calabasas (Los Ángeles).

Por: Bang Showbiz