¿Volverá Selena Gomez con Zedd?

La guapa Selena podría estar considerando retomar su romance con el productor Zedd, aunque reconoce que le resultaría difícil confiar en él de nuevo.

"Nos hemos estado divirtiendo mucho juntos... Pero reconozco que me es muy duro confiar en un chico de nuevo. Ya veremos lo que pasa", aseguró a la revista LOOK.

Publicidad

La simpática artista -quien antes había mantenido una intermitente relación con Justin Bieber durante cuatro años- es mucho más selectiva estos días y no quiere ser arrastrada por influencias negativas.

"Tengo que tener claro el tipo de gente que quiero en mi vida. Aquellos que me van a ayudar a desarrollarme y aquellos que no son buenos para mí. Estoy en un momento en mi vida en el que quiero realmente ser capaz de disfrutar de todas las oportunidades que tengo y no preocuparme de las cosas que me están arrastrando. Una cosa que sé es que nuestros verdaderos amigos siempre te apoyarán y estarán contigo en los buenos y en los malos momentos", añadió.