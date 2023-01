Viuda de Hugh Hefner pone a la venta la mansión que este le dio de regalo

La exmodelo Crystal Harris (31), viuda del fallecido fundador de Playboy Hugh Hefner, ha decidido poner a la venta la imponente casa de Hollywood que el malogrado empresario adquirió para ella en 2013, una compra concebida precisamente -como apuntaban sus allegados tiempo atrás- para que la joven contara con un domicilio lujoso y lleno de comodidades ante un eventual fallecimiento del magnate, teniendo en cuenta que la mansión Playboy fue vendida años atrás.

Según el diario The New York Post, Crystal no habría tardado ni cuatro meses en tratar de desprenderse de la propiedad a pesar de que solo habría entrado a vivir en ella tras la muerte de su marido, con el que hasta entonces residía en la citada mansión Playboy en virtud de un acuerdo firmado entre Hefner y los nuevos propietarios de la mediática vivienda.

En el caso de que se materialicen correctamente sus planes, Crystal podría embolsarse más de dos millones de dólares adicionales con la venta de la propiedad, ya que en su momento Hugh Hefner tuvo que abonar unos cinco millones de dólares para hacerse con ella y la intención de la maniquí es la de asegurarse un precio de venta de 7.2 millones de dólares.

Al margen del alivio económico que se desprendería de semejante transacción, lo cierto es que Crystal puso de manifiesto hace solo unos días que la muerte de su carismático marido, del que no dudó en destacar su bondad y generosidad, había dejado un vacío imposible de reemplazar en su vida cotidiana.

"Le echo de menos cada día. Me enseñó muchísimo; con él aprendí mucho sobre el amor, y sobre la amabilidad. Era encantador con cualquier persona, siempre le abría las puertas de su casa a todo el mundo, daba igual quién fueras", recordaba en una entrevista a la edición australiana del diario The Daily Telegraph, en la que quiso honrar la memoria de su difunto marido subrayando también las muchas "lecciones" que había aprendido de él.

