Vigilan a un concursante de 'Gran Hermano' por su extraño comportamiento

Los productores del concurso británico 'Celebrity Big Brother' -el 'Gran Hermano' británico de famosos- han comenzado inquietarse debido al comportamiento errático y extravagante del actor Gary Busey, hasta el punto de reclutar a un médico de guardia las 24 horas del día por si su conducta empeora, lo que desembocaría en la expulsión obligatoria del intérprete estadounidense, famoso por su papel junto a Mel Gibson en la cinta 'Arma Letal'.

"Si Gary llegase a transmitir la impresión de poder resultar un peligro para él mismo o cualquier otra persona, sería retirado del concurso", comentó un portavoz del reality al periódico The Sun.

"Hay una responsabilidad de proteger a los habitantes de la casa, y existe un protocolo muy severo. Contamos con un equipo para asegurar el bienestar de los concursantes antes, durante y después del programa", añadió.

Lo cierto es que las declaraciones de Gary asegurando que posee una conexión con el mundo espiritual no han ayudado precisamente a convencer a los productores de su estabilidad emocional, después de que compartiera públicamente su capacidad para contactar con fantasmas famosos como el de Patrick Swayze a raíz de un accidente de moto en 1989 que casi le cuesta la vida.

"Él me visitó el otro día... El espíritu de Patrick Swayze vino a mí, y el de mi padre también me visitó. He estado en el otro lado a raíz de mi operación cerebral por el accidente, así que tengo conexión con el mundo espiritual. Es una conexión divina. No es nada malo a no ser que tú quieras que lo sea. Tienes que tomártelo tal y como es o no lo entenderás", confesaba a sus compañeros de 'Celebrity Big Brother'.

Pero la polémica generado por Gary durante su estancia en la casa no acaba ahí, ya que a principios de esta semana protagonizó un encontronazo con el bailarín James Jordan, a quien no dudó en tildar de homosexual después de que este realizara una serie de bromas subidas de tono.