Victoria Justice confiesa que padece la enfermedad de Hashimoto

La actriz Victoria Justice (22) fue diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto hace unos años, pero tras graves problemas en la piel y alarmantes variaciones de peso, ha conseguido poner la dolencia bajo control.

"Hace unos años fui diagnosticada con Hashimoto, que es un trastorno autoinmune de la tiroides. Me dieron medicación para la tiroides pero creo que los niveles fueron muy altos para mí porque afectó mucho a mi piel. Toda mi vida he tenido buena piel por lo que fue devastador. Además al principio estaba perdiendo mucho peso, luego me fui de gira y comencé a ganarlo. Nunca había ganado tanto peso en toda mi vida. Luego, el pasado verano, rodando una película, volví a pesar menos de 45 kilos. Era una locura, pero las cosas se han equilibrado y ya todo ha vuelto a la normalidad. Sigo teniendo Hashimoto. Pero todo ha vuelto a la normalidad y no estoy en medicación. Me siento bien", cuenta en la revista Health.

Victoria reveló que había tratado diferentes cosas para mantener la enfermedad a raya.

"Un acupuntor coreano me puso en una dieta superestricta. Comía pescado pero ninguna otra carne. Tampoco podía comer ningún azúcar, trigo o leche. Hice eso durante unos dos meses. Fue muy intenso", asegura.

Los comentarios y la atención que causaba el estado de su piel le resultaba muy doloroso a la actriz, por eso ahora comprende a las personas que pasan por situaciones similares.

"Afectó a mi seguridad. Y me hizo algo más consciente de mí misma. Pero tenía el apoyo de mi familia y amigos. Sabía que la gente de mi alrededor me apoyaba. Ahora entiendo realmente a la gente que tiene problemas en la piel, porque te puede hundir", añade.

Por: Bang Showbiz