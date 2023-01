Victoria Beckham todavía conserva su atuendo de cuero idéntico al de su marido

A día de hoy Victoria Beckham es uno de los iconos más respetados del mundo de la moda tanto por su estilo como por su trabajo dentro de su propia marca, pero la cruda realidad es que nadie nace sabiendo y ella ha tenido que recorrer un largo camino hasta llegar a este estatus.

La gran mayoría de los atuendos que ha lucido en el pasado, como sus minivestidos negros de la época de las Spice Girls o sus monos de PVC negro, consiguen que se muera de vergüenza al recordarlos, aunque no por ello los ha desterrado de su armario. Sin ir más lejos, la diseñadora aún conserva los pantalones y las cazadoras de cuero negro a juego que su marido y ella lucieron en una alfombra roja de 1999.

"Esto todavía me atormenta de una forma que ni se imaginan", ha reconocido la diseñadora nada más ver esa imagen suya posando orgullosa junto a David. "Creo que en aquel momento era relevante, creo que sí. O a lo mejor en aquella época era igual de ridículo que ahora y yo simplemente no lo sabía. Recuerdo que los pantalones eran muy rígidos... Lo más raro es que se trataba de un evento de Versace y nosotros nos presentamos allí llevando un look de cuero de Gucci a juego. Y todavía los tengo, sí, todavía conservo estos dos atuendos", ha reconocido en un vídeo grabado para la revista Vogue, en el que sin embargo ha reconocido que a día de hoy no se atrevería a presentarse en público de esa guisa.

Pese a su reputación de seria y de no sonreír nunca en público, Victoria ha demostrado en un sinfín de ocasiones que es la primera en reírse de sí misma y de sus meteduras de pata fashionistas: "En el fondo esta fotografía me encanta porque creo que tenemos un aspecto muy tierno y siempre es divertido echar la vista atrás y ver fotos divertidas. En aquel momento no era divertidas, pero ahora sí lo son al pensar: 'Dios mío, cuántos años han pasado'".

