Victoria Beckham quiere 'prestar su voz' a las mujeres afectadas por el sida

Además de ser una exitosa diseñadora de moda, Victoria Beckham también es una persona profundamente concienciada con los problemas de la sociedad, por lo que ha prometido que hará todo lo que esté en su mano para ayudar a las mujeres afectadas por el VIH en zonas desfavorecidas, tras comprobar sus duras condiciones de vida durante una reciente visita de tres días al área urbana de Soweto -situada a 24 km al suroeste de Johannesburgo (Sudáfrica)- en su nuevo papel de embajadora de buena voluntad de ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida).

"Me siento muy honrada de que la ONU me haya ofrecido ser una de sus embajadoras de buena voluntad. Quiero prestar mi voz a todas las mujeres víctimas de la violencia de género, que padecen sida o que son VIH positivas, y hacer que la gente sea consciente de los problemas que afrontan. También quiero ayudar a las comunidades y organizaciones que incansablemente trabajan para estas mujeres y niños", señaló a la revista HELLO!

Victoria -madre de cuatro hijos con su marido David Beckham, Brooklyn (15), Romeo (12), Cruz (9) y Harper (3)- tuvo tiempo para acudir a la clínica Ramokgopa durante su visita a Sudáfrica, donde la ONG Mothers2Mothers proporciona asesoramiento a mujeres embarazadas portadoras del VIH, algo que como madre conmovió profundamente a la ex Spice Girl.

"Me conmovió profundamente la fuerza de esas mujeres. Apoyándose las unas a las otras cada vez son más fuertes, van venciendo los retos que se les presentan y creando un futuro feliz y lleno de vida para sus hijos. Como madre lo único que quiero es que mis hijos sean felices y crezcan sanos. Es lo que cualquier madre querría. Tenemos que ayudar a las mujeres de esos países para que puedan ofrecer ese futuro a sus hijos. Gracias a un tratamiento sencillo y asequible, las madres con VIH tienen la oportunidad de dar a luz bebés que no tengan el virus, creando una generación libre de VIH", sentenció.