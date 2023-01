Victoria Beckham: 'Eva Longoria es mi mejor amiga'

La diseñadora Victoria Beckham entabló amistad con Eva Longoria durante los cinco años que ella y su marido, el exfutbolista David Beckham, vivieron en Los Ángeles y, a pesar de la distancia que las separa -Victoria vive en Londres con su familia y Eva reside en Los Ángeles-, a día de hoy sigue considerando a la actriz su mejor amiga.

"Conozco a Eva desde hace mucho tiempo y es mi mejor amiga. La adoro. Es un ser humano inspirador e increíble", explicó Victoria a la revista HELLO!

Por su parte, Eva se siente muy orgullosa de su amiga, especialmente de todos sus logros en el terreno profesional.

"Estoy muy orgullosa de Victoria. Cada vez que me pongo uno de sus vestidos digo: 'No me puedo creer que hayas creado esto'. Son preciosos y ella ha evolucionado mucho a lo largo de su vida hasta convertirse en un portento como diseñadora".

Además, la actriz considera que Victoria y ella tienen "mucho en común" porque ambas se esfuerzan al máximo para compaginar su agenda profesional con su vida personal y su trabajo humanitario.

"Tenemos mucho en común. Yo no soy madre, pero ella es una madre y una esposa increíble y lo compagina todo de una forma genial. Es ambiciosa, decidida, autodisciplinada y ha conseguido muchísimo en la vida. Y ahora acaba de asumir una nueva responsabilidad colaborando con organizaciones humanitarias. Se implica de verdad, y ha hecho muchos viajes a África y a Etiopía".