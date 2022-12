Vanessa Paradis siente nostalgia del pasado

Aunque la polifacética actriz evita hablar de su vida privada, y más aún tras el anuncio de la ruptura de su matrimonio de 14 años con Johnny Depp, Vanessa Paradis dejó a un lado su discreta actitud por unos instantes durante una entrevista para confesar que siente "nostalgia" del pasado.

"Este tipo de temas son demasiado personales. No quiero abrir mi alma en una revista, y lo más importante aún, soy muy afortunada. No sé realmente si siento melancolía porque me gusta vivir en el presente y aprovechar todas las cosas positivas que me suceden. Pero por supuesto, a veces siento nostalgia del pasado, pero es un tipo de nostalgia buena", declaró la actriz a la edición francesa de la revista Marie Claire ante la pregunta de si lamentaba alguna de sus acciones pasadas.

Sin embargo, Vanessa cerró rápidamente esa línea de preguntas sobre el padre de sus hijos, Lily-Rose (15) y Jack (12), que acaba de anunciar su compromiso con su compañera de reparto en 'Los diarios del ron', Amber Heard.

"El amor es un sentimiento muy intenso. Y naturalmente, tiene sus lados buenos y sus lados malos", concluyó la francesa.

La actriz abandona toda moderación a la hora de hablar de su experiencia en la maternidad, que considera la mayor "transformación" que ha sufrido su vida.

"Mi mayor suerte ha sido convertirme en madre. No hay nada más fuerte o más intenso que esa transformación en tu mente, tu cuerpo y tu vida", aseguró.

Otra "transformación" esta vez de imagen, fue la que le llevó recientemente, y para sorpresa de muchos, a cortarse el pelo, lo que algunos achacaron -con poco acierto- a su deseo de romper con el pasado.

"Es para un corto de John [Turturro] para 'Rio, I Love You'. Me pidió que me lo cortara. Mi pelo era un desastre, así que no tardé mucho en decidirme", explicó.