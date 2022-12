Uwe Boll acusa a Jennifer Lopez de ser "una mexicana" con aires de grandeza

La cantante Jennifer Lopez ha sido una de las celebridades que peor sale en el vídeo que el cineasta Uwe Boll ha publicado en su cuenta de YouTube criticando el estilo de vida y la "hipocresía" de la élite de Hollywood. En su alegato de cuatro minutos y medio, el director de cine alemán acusa a la estrella más internacional del Bronx de ser una "pu*a mexicana", los padres de Jennifer son portorriqueños, no mexicanos, con aires de grandeza.

"Las estrellas como ella acuden a los programas de televisión para decir: 'Soy uno de ustedes, soy Jenni la del barrio'. ¿Pero quién es realmente Jennifer Lopez? Una pu*a mexicana extremadamente exigente, nada más y nada menos, que quiere viajar siempre en jet privado. Pero al mismo tiempo siempre te dirá que tenemos que cuidar el medio ambiente cada vez que aparece en televisión. ¡Y luego se gasta su dinero en jets privados!", declara Boll en el controvertido vídeo.

A Jennifer le queda al menos el consuelo de no ser la única 'víctima' de Boll, que también ha arremetido contra Brad Pitt, Angelina Jolie y George Clooney en su encendido discurso.

"Todos ellos se ríen de ustedes por ganar solamente 2.000 dólares al mes y gastárselos en sus películas", asegura el alemán a sus suscriptores.

Lo cierto es que Jennifer nunca ha intentando desvincularse de la imagen de 'chica de barrio' que le acompaña desde los inicios de su carrera para demostrar que no se avergüenza de sus orígenes.

"Todavía soy muy del Bronx. Sigo llevando pendientes de aro y me sigue encantando ponerme zapatillas de deporte con chándal. Siempre me sentía como si estuviera fuera de lugar en Hollywood, pero también creo que la sabiduría de la calle que adquirí mientras crecía en Nueva York me ha ayudado mucho en este mundo", explicaba la estrella meses atrás en la revista Complex.

