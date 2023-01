Una ‘Miss Colombia’ es protagonista en reality de ‘Drag Queens’

En el programa ‘RuPaul´s Drag Race’, reality estadounidense que busca encontrar al mejor transformista y se encuentra actualmente en su novena temporada, uno de los participantes que se hace llamar ‘Valentina’ realizó una parodia de Ariadna Gutiérrez cuando estuvo en Miss Universo.

La transformista hizo una gran imitación de Ariadna, tanto así, que durante todo el programa solo hubo risas y burlas. Sin embargo, hubo un hecho que género malestar en los colombianos y fue cuando el presentador le preguntó a ‘Valentina’ qué tenían en Colombia y esta respondió “En mi país nos conocen por tener hermosas mujeres y también por la cocaína”, apoyándose con un papel en sus manos.

Publicidad

La loca imitación de la participante de raíces latinas llegó a los ojos de Ariadna, quien tuvo una notable reacción. La ex Miss Colombia respondió a una publicación de la transformista celebrando el performance.

Ariadna le escribió: "Good Luck and Don't F** ip up" (Buena suerte, y no lo arruines), una de las frases célebres de Rupaul, conductor del programa.