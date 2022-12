Una falla técnica deja atrapada a Taylor Swift en pleno concierto

La cantante Taylor Swift se quedó atrapada en una de las plataformas extensibles de su escenario, que dejó de funcionar durante su concierto en el estadio de béisbol Nationals Park de Washington D.C. este lunes, en el marco de su gira mundial '1989'.

"Me acaban de decir por el interno que quizá me quede aquí atrapada de por vida. Esto se ha roto. Estaba pensando cómo iba a cantar una canción sobre lluvia y resulta que hoy ha llovido... No es tan gracioso", dijo Taylor dirigiéndose a su público.

Publicidad

Sin embargo, lejos de perder la cabeza, Taylor consiguió salvar la complicada situación como una buena profesional, recurriendo al sentido del humor a pesar de que el incidente le obligó a reorganizar la actuación.

"Vamos a tener que reorganizar la coreografía de todo el espectáculo. Está bien, no pasa nada ¡Va a ser un espectáculo único, D.C! Voy a estar aquí para siempre. Atrapada aquí, a no ser que decida saltar. Pero mientras tanto, voy a cantar una canción para vosotros llamada 'Clean' y espero que canten conmigo", añadió Taylor sin perder la calma.

Momentos antes de quedarse atrapada, Taylor interpretó el tema 'Royals' con su amiga e invitada especial, la cantante Lorde, que ha sido la última en sumarse a la lista de apariciones sorpresa de estrellas en los conciertos de su gira, como ya han hecho sus amigos Nick Jonas o las modelos Cara Delevingne y Gigi Hadid.

Finalmente, todo quedó en un susto y el imprevisto permitió a los fans de Taylor ver una versión más espontánea de su ídolo ante una situación sin guión preestablecido.

Publicidad

Por: Bang Showbiz