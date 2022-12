Una adivina le aseguró a Perrie Edwards que se casaría con un hombre como Zayn Malik

Antes de saltar a la fama al ganar el concurso 'Factor X' junto al grupo Little Mix, la cantante Perrie Edwards acudió a una fiesta en la que una adivina le vaticinó su meteórico ascenso a la fama y le describió perfectamente a su actual prometido, el ex componente de One Direction Zayn Malik.

"Me acuerdo perfectamente de aquella mujer, me dijo: 'Acabas de rellenar una solicitud para algo'. Y yo no sabía de qué estaba hablando hasta que mi madre me dijo que había rellenado por mí uno de los panfletos de 'Factor X' y yo me quedé alucinada. Literalmente acertó todo lo que me dijo. Me explicó con quién iba a terminar, me habló sobre Zayn. Me lo contó todo, qué aspecto tendría, cómo iba a ser su personalidad... Después, antes de marcharse, esa mujer se despidió de todo el mundo y entonces se giró, me miró directamente y me dijo: 'Buena suerte'. Fue increíble", reveló Perrie en el programa 'Steve & Karen's Breakfast' de la emisora Metro Radio.

Lo que no pudo predecir la adivina fue la crisis estilística que parece estar atravesando Zayn, que ha sorprendido al mundo entero tiñéndose el pelo de verde, naranja, morado y blanco sucesivamente en apenas una semana.

"Nadie se esperaba eso, ¿verdad? Ahora mismo Zayn está experimentando, a lo mejor la semana que viene le da por raparse el pelo", añadió la cantante.