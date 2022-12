Una irreconocible Zooey Deschanel acudió a la gala de los premios Emmy luciendo un vestido palabra de honor rosa chillón que no le hacía justicia. Puede que fuese el contraste del fuerte color y la clara piel de la actriz, la forma del vestido -que era demasiado sencillo-, o el peinado con bucles de inspiración años 70, pero lo cierto es que la protagonista de 'New Girl' no fue de las más acertadas de la velada.