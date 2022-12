Un argentino se somete a cuatro cirugías para parecerse a Ricky Martin

El impresionante físico de Ricky Martin le ha convertido en uno de los hombres más deseados de todo el mundo y en todo un referente de belleza que, en el caso del argentino Fran Mariano -famoso en su país natal por participar en el programa 'Cuestión de peso'-, le ha llevado a someterse a cuatro cirugías "maratonianas" en su afán por parecerse lo más posible al portorriqueño.

"Me he vuelto a operar la nariz por cuarta vez, me he hecho una liposucción en el trasero y con esa misma grasa me practicaron una lipotransferencia en los pómulos. Después me despegué el surco nasogeniano de la cara y me lo rellenaron con metacrilato, al igual que en la frente. Además, me hice un retoque en el mentón por tercera vez por una mala cicatrización [de una cirugía anterior]", explicó el incondicional admirador de Ricky al portal argentino Diario Show, donde aseguró con orgullo que tantas intervenciones ya comienzan a dar sus frutos: "Ya me dicen que me parezco mucho a Ricky Martin".

Lo cierto es que el argentino no es el único que parece pensar que el cantante es el "hombre perfecto", ya que un estudio reciente de la Universidad de Berkeley (California) ha establecido que el "humano perfecto" sería portorriqueño por la mezcla de genomas que presenta este pueblo, citándose como ejemplos al propio Ricky y a la cantante Jennifer Lopez, quien tiene raíces portorriqueñas.

"No quiero decir que el puertorriqueño actual sea un hombre o una mujer perfectos, porque ningún grupo humano lo es", matiza el científico Lior Pachter, creador del estudio en el que concluye que un pueblo mestizo y con una mezcla racial tan generalizada como el de Ricky tiene las mayores posibilidades de acoger lo más parecido al humano ideal.