Tyra Banks da la bienvenida a su primer hijo

La exmodelo y presentadora Tyra Banks (42) -que anteriormente ya había revelado sus problemas de fertilidad- ha anunciado a través de Instagram la llegada al mundo del pequeño York, su primer hijo junto a su pareja Erik Asla. El bebé nació mediante gestación subrogada, tal y como reveló la propia Tyra dándole las gracias públicamente al "ángel" que accedió a gestar a su hijo por ella.

"El mejor regalo del mundo, por el que tanto hemos trabajado y rezado, por fin ha llegado. Tiene mis dedos y mis ojos grandes y la boca y la barbilla de su papá. Le damos las gracias al ángel de mujer que gestó a nuestro niño milagro para nosotros y rezamos por todos los que tienen problemas para lograr su objetivo [de ser padres]. York Banks Asla, bienvenido al mundo", escribió Tyra en su cuenta de Instagram.

Tyra se sometió a varios tratamientos de fecundación in vitro en el pasado para intentar cumplir su deseo de ser madre, una experiencia que recuerda como algo "traumático".

"Cuando cumplí los 40, la única cosa que me hacía sentirme infeliz era no tener hijos. Pensaba: 'Dios mío, ya se me ha despertado el instinto maternal'. Y cuando por fin decides: 'Venga, sencillamente voy a hacerlo', entonces ya no es tan fácil porque eres mayor. He pasado algunos momentos nada agradables [debido a la fecundación in vitro], fueron muy traumáticos de hecho. Cada vez es más difícil según te haces mayor. No es algo que simplemente suceda", explicaba la presentadora a People.