Twiggy siente un amor 'muy profundo' por su nieta

La veterana modelo Twiggy pensó que nunca volvería a sentir la misma felicidad que cuando fue madre hasta que su hija Carly la convirtió en abuela este mayo al dar a luz a su primer bebé, Joni, con su marido Ben Wiggins.

"El amor que siento por ella es tan fuerte, tan profundo. Es algo muy profundo en el alma. Cuando di a luz a Carly hace 37 años me sentí del mismo modo, pero no podía imaginar que volvería a sentir eso. Pero cuando Joni nació lo sentí de lleno otra vez. No puedo imaginármela fuera de la familia ahora. Lo primero en lo que pienso cuando me despierto es en ella. Quiero verla cada día", contó a la revista HELLO!

Twiggy -a quien Joni llama cariñosamente 'Mimi'- siente tanto amor por su hija y su nieta que "haría lo que fuera" por ellas.

"Puedo entender cómo las madres -y las abuelas- encuentran una fortaleza sobrehumana para proteger a los jóvenes. Haría lo que fuera por ella", comentó.

Además de hacerle revivir sentimientos del pasado, el nacimiento de Joni ha fortalecido la relación de Twiggy y su hija.

"Carly y yo solíamos vernos una vez a la semana. Pero ahora que es madre nos vemos casi todos los días. A Carly le sale natural ser madre y estoy muy orgullosa de ella".