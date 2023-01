“Tuve que perder mi virginidad dos veces solo para asegurarme”: Kevin Hart

El actor Kevin Hart ha vuelto a recurrir a su ingenioso sentido del humor para compartir un buen puñado de anécdotas sobre sus 37 años de vida, aunque en esta ocasión, en lugar de hacerlo frente al público en forma de monólogo, ha trasladado todas ellas al papel con la publicación de sus memorias.

En el primer libro que firma el artista, titulado 'Can't Make This Up: Life Lessons' -que se podría traducir como 'No te puedes inventar esto: Lecciones de vida'- el famoso cómico se atreve a hacer públicos detalles tan íntimos como la pérdida de su virginidad, pero al mismo tiempo poniendo de manifiesto que no está del todo seguro de cuándo ocurrió exactamente.

"Se llamaba Angie. No íbamos al mismo colegio, pero vivía en el barrio. La primera vez no estoy seguro de si lo hicimos o no. La segunda vez, sí que pasó. Así que perdí doblemente mi virginidad. La tuve que perder dos veces, solo por asegurarme", confiesa en uno de los capítulos de su autobiografía, en la que también asegura que se dio cuenta de que "aunque no era alto o guapo", muchas chicas se sentían irremediablemente atraídas por él.

Una de las historias más divertidas que atesora el intérprete del remake estadounidense de 'Intocable' -que estrenará junto a Bryan Cranston y Nicole Kidman en 2018- gira en torno a la incontinencia que sufre cuando ha bebido más de la cuenta, ya que no es capaz de distinguir qué es un baño y qué no lo es, hasta el punto de que una vez acabó orinando sobre el bolso de su mujer, Eniko Parrish.

"Cuando bebo, pienso que todo es un inodoro. Cuando estoy borracho, todo lo que tiene puertas me parece un baño. Y cualquier cosa con una tapa o un agujero me parece un váter. Así que hago pis allá donde creo que debería haber un servicio", cuenta sin tapujos en otro de los extractos de la obra.

