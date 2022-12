Troy Austin, padre de Louis Tomlinson intentó suicidarse

Troy Austin, padre del cantante de One Direction Louis Tomlinson -con quien no mantiene relación desde hace tres años-, fue encontrado por la policía este martes por la noche en el parque Cantley de Doncaster, en South Yorkshire (Inglaterra), intentando quitarse la vida inhalando monóxido de carbono tras manipular el tubo de escape del coche de un amigo después de beberse una lata de cerveza.

Los amigos de Troy aseguran que este sufre depresión desde que fue "repudiado" por sus amigos, y le describen como un bebedor y un consumidor de marihuana habitual.

"Es una tragedia. Ha perdido a sus amigos, le han repudiado. Esto no está relacionado con Louis. Bebe mucho y fuma porros de manera habitual, y eso le provoca un lío en la cabeza", explicó un allegado al padre del joven cantante al periódico The Sun.

Troy, que abandonó a la madre de Louis, Johannah Poulston, cuando este tenía apenas 5 años, fue hallado por la policía después de que sus familiares alertaran a las autoridades preocupados por su desaparición. Troy fue arrestado como sospechoso de haber conducido bajo la influencia del alcohol y llevado a la comisaría de Doncaster, donde continuó intentando autolesionarse.

El padre de la estrella de One Direction fue trasladado a un hospital cercano y este miércoles por la mañana se presentó ante el juez.

El incidente ha sido confirmado por la fiscal Joanne Lewis-Crookes.

"Han sido una serie de desafortunados eventos. La policía fue alertada debido a la preocupación en torno a la desaparición del señor Austin. Se le consideraba una persona desaparecida y existía una gran preocupación sobre su salud mental y su bienestar. Se sospecha que intentó suicidarse utilizando el coche de un amigo", explicó Joanne.

El abogado de Troy, Ross Wagstaff, afirma que su cliente no se encontraba en buen estado tras haber mantenido una discusión con su hermano relacionada con el hotel The Caribbean que ambos poseen. Además, insiste en que Troy no se encuentra en condiciones para dar una muestra de orina debido a que lleva un tiempo considerable viviendo en la calle.

"Este caso tiene un montón de antecedentes. La raíz de esta crisis fue una pelea con un miembro de su familia con quien comparte las responsabilidades financieras de un negocio, y las circunstancias que le llevaron a encontrarse sin hogar a día de hoy. No tiene domicilio, esa ha sido su situación desde hace tiempo", apuntó el abogado.

Los representantes de One Direction aún no se han pronunciado sobre el tema.