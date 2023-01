'Tres anuncios por un crimen', la gran vencedora en los BAFTA

La película escrita y dirigida por Martin McDonagh, conocida como 'Tres anuncios por un crimen', ha sido la gran triunfadora de este domingo en la ceremonia de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, al llevarse a casa cinco galardones: Mejor Película, Mejor Actriz Protagonista para Frances McDormand, Mejor Guion Original, Mejor Actor de Reparto para Sam Rockwell y Mejor Película Inglesa.

En una de las ocasiones en que subió al escenario del Royal Albert Hall, su director hizo referencia en su discurso de agradecimiento al movimiento Time's Up -nacido en Hollywood hace apenas unas semanas para apoyar a las víctimas de acoso y abusos sexuales-, comparándolo con la cruzada que inicia la protagonista de su filme con el objetivo de presionar a la policía para que encuentre al violador y asesino de su hija.

"Nuestra historia encierra esperanza en muchos sentidos, pero también mucha rabia, y tal y como hemos visto este año, a veces la ira es la única forma de conseguir que la gente te escuche y cambie. Así que estamos encantados de que los Bafta hayan reconocido nuestro trabajo", aseguró Martin McDonagh.

En su caso, el realizador ha reconocido que su gran ambición es crear los papeles femeninos complejos y fuertes que tanta falta hacen en la meca del cine: "Eso es lo que hemos logrado con ayuda de Frances [McDormand] y me alegro mucho de que esta interpretación haya visto la luz precisamente este año. Es toda una reivindicación del movimiento Time's Up y Me Too, y nos sentimos muy orgullosos".

Por su parte, el mexicano Guillermo del Toro y su aplaudida historia de amor imposible 'La forma del agua' consiguieron hacerse con tres BAFTA a Mejor Música Original, Mejor Director y Mejor Diseño de Producción que dedicó a Mary Shelley, la autora de 'Frankenstein', citándola como su inspiración para sacar adelante sus inconfundibles cuentos de monstruos atípicos: "Cuando alguien me dice que las películas con las que sueño son imposibles, pienso en ella", aseguró.

Por: Bang Showbiz