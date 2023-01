Tras polémica subasta, Russell Crowe está oficialmente divorciado

Seis años después de que anunciaran su ruptura, el matrimonio de Russell Crowe y Danielle Spencer ha llegado legalmente a su fin sin conseguir el final feliz que en su día esperaba el actor, quien nunca ocultó que se había separado estando aún muy enamorado de su ex.

"En otro orden de cosas... ayer, 9 de abril de 2018, a las 12:30pm hora estándar oriental australiana... me convertí oficialmente en una persona divorciada. Gracias al juez de línea, gracias a los recoge pelotas", anunció el oscarizado intérprete en su cuenta de Twitter recurriendo a su sentido del humor habitual.

Publicidad

En esa misma plataforma, el protagonista de 'Gladiator' también quiso aclarar que no había estrenado su nuevo estado civil iniciando un romance con una locutora de radio australiana: "No mantengo una relación con esta joven señorita y nunca la he mantenido", aseguró claramente molesto ante los rumores.

La disolución de su unión con la madre de sus dos hijos llega pocos días después de que Russell se deshiciera de numerosos recuerdos de su vida en común y de otros objetos ligados a su filmografía en una subasta que bautizó como 'El arte del divorcio' y que se celebró el pasado sábado, coincidiendo con el 54 cumpleaños de la estrella y del que habría sido su decimoquinto aniversario de boda.

La original idea del famoso artista resultó ser muy lucrativa, ya que la puja se cerró con una recaudación de más de 3,7 millones de dólares y sin causar ningún tipo de tensión entre su exmujer y él a pesar de que entre los artículos a subastar se encontraba un anillo de diamantes de oro blanco de 18 kilates que en su momento perteneció a Danielle.

Publicidad

"La verdad es que el anillo solo se lo puso un par de veces, porque Dani es una mujer bastante modesta en ese sentido y le hacía sentir incómoda llevar encima una joya de tanto valor. Le regalé varios anillos de diamantes, brazaletes y pulseras, pero casi nunca se los ponía delante de amigos y familiares. Así que básicamente lo abandonó todo, me lo dejó aquí porque prefería sentirse bien con los suyos en lugar de presentarse con cosas ostentosas", se justificaba en el programa de radio 'Kyle and Jackie O', antes de revelar la reacción que experimentó la propia Danielle cuando le contó que se disponía a realizar una subasta.

Por: Bang Showbiz

Publicidad