¡Trágame tierra! Mira por qué la cantante Rita Ora vivió el peor día de su vida

La última ocurrencia de Rita Ora ha acabado por ponerla en evidencia en la televisión alemana, al mismo tiempo que le daba una -quién sabe si necesaria- lección de humildad. La cantante, que lleva cinco años sin publicar disco, quiso gastar una broma a los jueces de la edición germana del concurso 'The Voice' presentándose a las audiciones a ciegas para interpretar su último sencillo, 'Your Song'.

Aunque en un principio los cinco coaches -Samu Haber, Yvonne Catterfeld, Michi Beck, Smudo y Mark Forster- pulsaron el botón para dar la vuelta a sus asientos y descubrir quién estaba cantando para ellos, lo que implicaba al menos que estaban interesados en reclutarla para su equipo, la situación comenzó a volverse algo tensa cuando ninguno de ellos fue capaz de reconocer a la artista, ni siquiera cuando ella comenzó a darles pistas.

"Soy una aspirante a artista de 26 años, vengo de Londres. No puedo explicaros lo nerviosa que estoy, no me resulta nada divertido", aseguraba Rita desde el escenario.

Lo máximo que llegó a mencionar uno de los mentores era que la interpretación de la canción lograba hacer justicia a la original. Finalmente, Rita se vio obligada a revelar su identidad cuando le preguntaron directamente cuál era su nombre, ante lo cual todos se pusieron a aplaudir, pero con cierto aire de desconcierto y unas sonrisas algo tensas mientras le preguntaban casi como por obligación si era realmente ella.

Si bien es cierto que en este tipo de programas gran parte de las situaciones están preparadas de antemano y guionizadas, como la aparente rivalidad entre algunos coaches, lo cierto es que en este caso la manera en que algunos de ellos miraban a su alrededor algo confusos parecía dar a entender que nadie les había avisado de lo que iba a suceder.

Por otra parte, también es cierto que en los últimos años Rita Ora ha centrado más su carrera en la televisión británica -participando en concursos como 'The Voice' y 'The X Factor'- después de que su ruptura con Calvin Harris hace dos años le dejara literalmente sin álbum cuando él no le dio permiso para ultimar los temas que habían compuesto juntos, por lo que su popularidad en la escena musical internacional había decaído notablemente.

Por: Bang Showbiz