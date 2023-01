Tom Hardy se hará un tatuaje diseñado por Leonardo DiCaprio

El británico Tom Hardy deberá cumplir en un futuro cercano con los términos de la apuesta que perdió contra Leonardo DiCaprio, según los cuales tendrá que hacerse un tatuaje diseñado por el famoso actor, su compañero de reparto en la premiada película 'El Renacido', tras jugarse con él que no recibiría una nominación a los Óscar por su trabajo en la cinta.

Llegada la temporada de premios, la impresionante actuación de Hardy fue reconocida por la Academia de Cine, tal y como había predicho DiCaprio, quien haciendo gala de su particular sentido del humor ha decidido dar un escarmiento a su amigo para que nunca más vuelva a llevarle la contraria.

"Aún no me lo hecho, porque la versión que ha diseñado da asco. Escribió, con una letra de mi**da: 'Leo siempre tiene razón'. Así que le dije que me haría el tatuaje, pero que antes tenía que escribir la frase en condiciones", revela Hardy, que finalmente no se llevó a casa la preciada estatuilla a Mejor Actor de Reparto, en una entrevista a Esquire.

En el reportaje fotográfico que acompaña a la conversación, el intérprete de 'Mad Max: Furia en la carretera' posando luciendo orgulloso la colección de grabados en tinta que decoran su anatomía, entre los que se incluyen un cuervo, la bandera británica, un lobo, un dragón, el nombre de su agente -Lindy- y un cuervo.

"Cada tatuaje que me he hecho tiene un significado especial para mí. Cada uno representa algo que me ha sucedido a lo largo de mi vida, algo que he hecho o alguno de los lugares en los que he estado. He creado una especie de mapa en mi piel, de dónde he estado y hacia dónde voy", aseguraba en una entrevista previa.