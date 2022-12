Tom Hanks nunca ve sus películas dos veces

Aunque cuenta con un sinfín de taquilleras y premiadas películas en su currículum profesional, el oscarizado Tom Hanks reconoce que no le gusta ver más de una vez los filmes que ha protagonizado en su trayectoria porque considera "digno de un loco" verse a sí mismo reflejado constantemente en la pantalla.

"Nunca veo ninguna de mis películas. No quiero ver mis propias interpretaciones más de una vez, ¿es que acaso alguien lo hace? Sería digno de un auténtico loco dedicarse a eso. He visto todas mis películas solo una vez, pero no necesito verlas continuamente porque eso no va a cambiar los errores que haya podido cometer ante la cámara", confesó a la revista ShortList.

Sin embargo, la estricta regla que sigue el actor con respecto a su pasada filmografía no se aplica a una de sus cintas más queridas: 'The Wonders'. Dirigida, escrita y protagonizada por el consagrado intérprete en 1996, la historia narra el meteórico ascenso a la fama del grupo musical The Wonders y, al mismo tiempo, de la reputación que en pocos meses gana el representante que él encarna.

"La única que quizás podría volver a ver es 'The Wonders', porque es una película a la que tengo un cariño especial y en la que yo salgo en muy pocos planos. Disfruté tanto rodándola, que cada vez que la veo todavía se me pone una sonrisa en la cara", aseguró la estrella de cine.

Aunque deja claro que su cinta sobre el ficticio cuarteto musical es su preferida, Tom Hanks reconoce que 'Forrest Gump' es sin duda el filme que le consagró en la industria y que le convirtió en todo un icono popular en Estados Unidos, hasta el punto de que todavía hay gente que le grita por la calle la mítica frase '¡Corre, Forrest, corre!'.

"Sí, la gente me lo sigue diciendo y cuando lo hacen no tengo ningún problema en saludarles", reveló en tono jocoso.

Por: Bang Showbiz