Todo por amor: Paris Hilton se mudó a Suiza para vivir con su nuevo novio

La multimillonaria Paris Hilton no tiene miedo de apostar fuerte en el amor por lo que no ha dudado en mudarse junto a su novio, Thomas Gross, a Suiza donde lleva viviendo siete meses y donde se ha embarcado en la tarea de comprar obras de arte para sus diferentes casas.

"Me encanta el arte. Tengo casas por todo el mundo, por lo que me gusta encontrar buenas obras de arte para ellas. Estoy buscando concretamente piezas para mi casa de Ibiza y para mi nuevo hogar en Suiza. Llevo viviendo ahí unos siete meses. Y es genial ir a una feria donde tienes a tantos artistas con tanto talento en un mismo sitio. Hace que el proceso [de comprar arte] sea mucho más simple", contó a Yahoo.

Publicidad

Un mes después de conocerse en el Festival de Cannes este mayo, se vio a la pareja besándose en un yate en Formentera (España), unas vacaciones de ensueño que es poco probable que Paris pueda repetir el año que viene ya que estará ocupada abriendo su propia cadena de hoteles y escribiendo un nuevo libro.

"Acabo de lanzar mi decimonovena fragancia. Se llama Paris Hilton Limited Edition. Voy a abrir mis propios hoteles alrededor del mundo. Tengo diecisiete líneas de producto. Estoy escribiendo un nuevo libro y produciendo un nuevo programa. Soy adicta al trabajo. Realmente no paro. Y mi nueva canción, 'High Off My Love', está tercera en el ranking de Billboard. Estoy muy emocionada con eso", añadió.

Por: Bang Showbiz