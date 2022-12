Thalía: 'Todos tenemos nuestros propios monstruos'

La cantante Thalía (43) no pretende dar una imagen perfecta de cara a la galería, todo lo contrario, ella igual que el resto de personas tiene un lado oscuro que no se esfuerza en ocultar.

"Todos somos ese ying y yang, todos podemos ser dulces, amorosos y maternales, como en mi caso, pero de pronto te sale el monstruo que llevas dentro; cuando quieres tus cosas y buscas objetivos en la vida puedes ser también malo, fue liberador para mí [interpretar a la villana Scarlette en la película de los Minions]", explica la artista en Milenio ¡Hey!

Publicidad

Donde no se sabe exactamente quién es el villano de la historia es en el culebrón de la familia Sodi-Zapata, donde continúan las discusiones entre las hermanas Sodi -Ernestina, Federica, Gabriela y la propia Thalía- y su hermanastra mayor Laura Zapata.

Uno de los episodios más sonados lo protagonizaron recientemente Ernestina y Laura tras la ausencia de esta última en la celebración del cumpleaños de su hermana Federica en Nueva York, a la que no habría sido invitada porque no la consideran parte de la familia.

"Venimos de pasárnoslo muy bien con nuestros sobrinos y de divertirnos todas las hermanas juntas. Pero estamos hablando de la familia Sodi", afirmó tajantemente Ernestina en el programa 'Suelta la sopa' de la cadena Telemundo.

Laura respondió a estas palabras a través de su cuenta de Twitter asegurando que no tiene ninguna intención ni deseo de estrechar lazos con sus hermanas.

Publicidad

"No, ¡Dios me libre! Yo me aparté del mal. Nací y se rompió el molde".