Thalía: 'Mi madre me sigue ayudando donde quiera que esté'

La muerte de la madre de Thalía, Yolanda Miranda, hace más de tres años no logró acabar con el estrecho vínculo que ambas mantenían, ya que a día de hoy la cantante todavía siente que sigue ayudándole desde "donde quiera que esté".

"Sigue trabajando de mánager, donde quiera que esté. Todo es posible con dedicación, con ganas, con empeño, con preparación. Pero sí, siempre hay alguien que está trabajando para que las cosas pasen. Y yo sé que mi mamá está haciendo estas cosas", aseguró la mexicana en el programa 'Despierta América' de la cadena Univisión, donde quiso recordar los valores que le inculcó su madre para sobrevivir a la fama: "Inculcó en mí el positivismo en la vida, que si te pasan cosas horribles, feas, malas, negativas hay que darle la vuelta y aprender de esas lecciones y salir más fuerte".

Publicidad

Además de su exitosa carrera como cantante y actriz, Thalía también ha hecho sus pinitos en el mundo empresarial y en el de la moda -su último proyecto como diseñadora es una colección de ropa y complementos para los almacenes Macy´s de Estados Unidos-, una actividad incombustible que ella atribuye a su capacidad para no dejar de pelear por sus sueños.

"La llave de esto es nunca creértela. Yo todavía no me la creo. Tienes que ponerte los lentes de una vida positiva porque cada minuto uno tiene la elección de vivir miserablemente en la tristeza o en el lado del positivismo. Hagamos de nuestra vida la mejor experiencia. Yo creo que tienes la opción cada minuto de reinventarte. Yo todo lo planeo, todo como que me lo imagino. La gente tiene que desear, que no se pierda el deseo porque Dios nos escucha", añadió.