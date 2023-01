¿Terminó Sam Smith su relación con este actor de ’13 Reasons Why’?

Tras encontrar el amor junto al actor Brandon Flynn, el cantante Sam Smith había prometido que su próximo disco -el tercero después de 'In the Lonely Hour' y 'The Thrill of It All'- dejaría a un lado las canciones de temática triste y sobre desamor que ha convertido en su seña de identidad para dar un giro a su estilo que reflejara su actual felicidad en el plano sentimental.

Sin embargo, esos planes podrían haberse truncado si se acaban por confirmar los rumores que aseguran que la pareja habría decidido seguir caminos separados tras nueve meses juntos debido a sus apretadas agendas profesionales, que han llevado a Sam a recorrer el mundo con su última gira y a Brandon a centrarse en el rodaje y promoción de la serie 'Por trece razones'.

Publicidad

Esta posibilidad, esgrimida por varias fuentes consultadas por el periódico The Sun, parece verse respaldada por el hecho de que la estrella de la música decidiera eliminar recientemente varias imágenes suyas junto al actor de sus redes sociales.

"Sam está devastado, como es normal. Se trata de la relación más importante que ha tenido nunca. Por suerte, por ahora se encuentra en la carretera por Estados Unidos y eso ha servido como distracción", asegura un informante al mencionado medio.

Este mismo domingo, el cantante era visto en Massachusetts disfrutando de una noche de fiesta en el club Candibar rodeado de un grupo de amigos y sin rastro de Brandon, al igual que ya sucediera hace unos días en el desfile neoyorquino del Orgullo Gay, al que también acudió sin pareja.

Publicidad

Mira también:

Maradona besa a Maluma y ambos reciben críticas sobre su sexualidad

Publicidad

Mandy Moore quiere adoptar un hijo

'Los increíbles 2' hace heroico estreno en la taquilla de Estados Unidos y Canadá