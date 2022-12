Taylor Swift será vecina de Harry Styles de One Direction

A pesar de la tensa relación que mantienen los cantantes Taylor Swift y Harrry Styles desde que finalizaran su apasionado romance, la atractiva intérprete ha asegurado que sigue inmersa en la búsqueda de casa en Londres cerca de la de su expareja, situada en la exclusiva zona residencial de Primrose Hill.

"Siempre trato de comprar una vivienda en aquellos lugares en los que paso más tiempo. Me encanta Londres y es una ciudad en la que me gustaría pasar largas temporadas. Aunque no me conformaría con cualquier casa, quiero una que sea perfecta", confesó la intérprete al diario The Sun.

Además de la pasión que siente por la capital británica y por su cultura cosmopolita, otro de los motivos que habrían llevado a la cantante a plantearse contar con residencia en Reino Unido serían los numerosos compromisos profesionales que tiene programados para el próximo año en la ciudad del Támesis.

"A partir del próximo mes de febrero ofreceré varios conciertos en el estadio O2 [Londres], que se unirán a otros proyectos que realizaré más adelante. Adoro esa ciudad y a mis fans, ¡son fantásticos!", afirmó la joven artista.

Por: Bang Showbiz