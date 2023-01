Taylor Swift publica un misterioso video y enloquece a sus seguidores

Al margen de que a uno le guste o no la música de Taylor Swift, lo que no se puede negar es que la de Nashville es una experta a la hora de manejar su imagen pública y su carrera para sacar el máximo partido a cualquier situación, bien sea una nueva ruptura sentimental u otra enfrentamiento con celebridades rivales. Así que el hecho de que la semana pasada la cantante eliminara todas las publicaciones de sus queridas redes sociales, que en los últimos tiempos había tenido bastante abandonadas, no podía tratarse de una coincidencia.

Este lunes los 85 millones de seguidores en Twitter de la intérprete y los 102 que tiene en Instagram se encontraron con un misterioso vídeo sin audio ni ningún otro tipo de contexto compartido en todos sus perfiles en el que, durante 10 segundos, se puede ver la cola de una serpiente o algún otro reptil retorciéndose sobre un fondo negro.

Muchos interpretaron esta misteriosa grabación como la esperadísima señal de que Taylor está a punto de lanzar nueva música por primera vez tras su exitoso disco '1989' de 2014, al margen del single 'I Don't Wanna Live Forever' que grabó para la secuela 'Cincuenta sombras más oscuras' junto a Zayn Malik.

A los seguidores más avezados de la artista no se les pasó por alto el detalle de que, media hora antes de que Taylor subiera el mencionado vídeo, el director Joseph Kahn -encargado de dirigir los videoclips de sus temas Bad Blood', 'Blank Space' y 'Out of the Woods'- escribió un tuit que rezaba: "En 30 minutos, como prueba de su poder, Taylor Swift eclipsará el sol", en referencia al eclipse solar que ha sido visible en la mayor parte de Estados Unidos. Eso sí, poco después se vio obligado a matizar sus declaraciones advirtiendo que nadie debía tomarse sus palabras de forma literal y mirar directamente al eclipse.

Lo que es casi seguro, al margen de si Kahn ha preparado o no con Taylor una sorpresa en forma de álbum visual o algún proyecto similar -al más puro estilo Beyoncé-, es que habrá que esperar a que la cantante así lo desee para escuchar su nueva música, en vista de que jamás corre riesgos con sus temas inéditos. De hecho, nunca utiliza el correo electrónico o los servicio de almacenamiento de archivos en línea para compartirlos con su equipo, ni siquiera con aquellos colaboradores tan íntimos como su buen amigo Ed Sheeran.

"Nunca te envía sus nuevas canciones, nunca. Yo he escuchado muchos de sus temas, pero tiene que ser con ella. Recuerdo cuando grabamos un tema para el que en aquel momento iba a ser su nuevo disco. Yo estaba en San Francisco y su equipo envió a alguien con un maletín cerrado con llave en el que había un iPad con la canción. Volaron hasta San Francisco para que yo la escuchara y preguntarme si me gustaba el resultado final. Les dije que sí y se lo volvieron a llevar, así fue como oí nuestra colaboración", explicaba en su momento el británico en una entrevista a la revista Capricho acerca de los extremos hasta los que está dispuesta a llegar su amiga para protegerse de posible filtraciones.

Por: Bang Showbiz