Taylor Swift no odia a los hombres

Nunca es tarde para rectificar los errores del pasado y por ello Taylor Swift quiso poner punto y final a su imagen de defensora de los derechos de la mujer en detrimento de todo lo referente al sexo masculino.

Después de negar que fuese feminista en varias ocasiones a lo largo de su carrera y de avivar las habladurías con duras críticas a los hombres a través de sus canciones, la cantante reconoció que fue ella misma y su ignorancia sobre el tema la causante de que se le haya relacionado erróneamente con un acérrimo odio al sexo masculino.

Publicidad

"Como adolescente, yo no entendía que decir que eras feminista era precisamente decir que querías las mismas oportunidades y los mismos derechos para mujeres y hombres. Lo que a mí me parecía, la manera en que se utiliza en la cultura y en la sociedad, era que odiabas a los hombres. Y ahora creo que muchas chicas han descubierto que son feministas porque entienden el verdadero sentido de la palabra. Durante mucho tiempo parecía que ser feminista era boicotear al sexo opuesto, pero no tiene nada que ver con eso", aclaró la cantante al periódico The Guardian.

La joven intérprete atribuye su postura y su entendimiento del concepto feminista a su amistad con la actriz y productora norteamericana Lena Dunham.

"Ser amiga de Lena, sin que me haya dado ningún sermón, solo viendo por qué cree lo que cree, por qué dice lo que dice y por qué defiende lo que defiende, me ha hecho darme cuenta de que siempre he tenido una postura feminista sin decirlo", declaró.