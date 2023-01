Taylor Swift llora en los Grammy al desafinar durante su actuación

La cantante Taylor Swift no quedó nada satisfecha con la interpretación de su tema 'Out of the Woods' con la que abrió la gala de los Grammy este lunes en el Staples Center de Los Ángeles.

Una vez bajó del escenario, las cámaras captaron a Taylor secándose las lágrimas de frustración en su asiento y quejándose a su amiga Selena Gomez -con quien acudió a la ceremonia- de que había "desafinado en una nota". Además, también comentó en voz alta que "necesitaba una bebida" mientras hacía un gesto de llevarse un vaso a los labios.

Como buena amiga, Selena se encargó de reconfortar a Taylor dándole un abrazo y susurrándole al oído palabras de consuelo que parecieron surtir efecto, ya que la cantante recuperó la sonrisa para recoger el premio a Mejor Álbum del Año por '1989' y lanzar una indirecta a Kanye West desde el escenario después de que el rapero publicara la semana pasada su nueva canción, 'Famous', en la que habla de mantener relaciones sexuales con ella y afirma que él la hizo famosa.

"Como la primera mujer en ganar el premio a Mejor Álbum del Año en dos ocasiones, quiero decirles a todas las jóvenes ahí fuera que hay gente que, a lo largo del camino, intentará menoscabar tu éxito y atribuirse el mérito de tus logros o de tu fama. Pero si os concentráis en el trabajo y no permitís que esas personas os desvíen de vuestro camino, algún día, cuando alcancéis vuestros objetivos, miraréis a vuestro alrededor y os daréis cuenta de que fuisteis vosotras y la gente a la que queréis los que os ayudaron a llegar hasta ahí. Y esa será la mejor sensación del mundo. Gracias por este momento", aseguró Taylor en su discurso de agradecimiento.

