Taylor Swift le organiza una fiesta de cumpleaños a Lorde

Incapaz de resistirse a organizar una buena fiesta ante la menor excusa, Taylor Swift no perdió la oportunidad de ejercer de maestra de ceremonias este lunes en una fiesta con la que festejar por todo lo alto el 20 cumpleaños de su amiga del alma Lorde, una ocasión que no quisieron perderse algunas de las componentes de la famosa 'squad' de la cantante, como Lena Dunham y Karlie Kloss.

"Esta noche he disfrutado de la mejor fiesta de cumpleaños que he tenido nunca rodeada de mi familia neoyorquina. Todo organizado por Tay, que es, como ella misma dice, una madre sin niños. Yo soy tu niña y te quiero tanto que podría explotar. Por nuestros tres años de mágica amistad y por más momentos como este, aplastada entre dos ángeles", escribió la intérprete neozelandesa como agradecimiento por el bonito gesto de la de Nashville en su cuenta de Instagram, junto a una imagen en que su amiga y la modelo Karlie Kloss aparecen cada una dándole un cariñoso beso en la mejilla.

Publicidad

Horas antes Taylor ya había sorprendido a la joven cantante -cuyo verdadero nombre es Ella Marija Lani Yelich O'Connor- con un bonito mensaje a través de sus redes sociales en el que le confesaba su cariño y admiración.

"Gracias por la música que creas, los consejos que das, los pensamientos a los que das pie, y por la manera en la que haces que mi vida sea más hermosa desde el primer día que nos conocimos en Nueva York y comimos hamburguesas en un banco del parque y fuimos atacadas por ardillas. Te. Quiero. Muchísimo. Ella", le confesaba Taylor junto a una foto de la tarjeta de felicitación que le había confeccionado ella misma.

Lorde ha aprovechado estos días para reflexionar acerca del paso de la adolescencia a la vida adulta y cómo esa experiencia ha afectado a su nuevo álbum, que está grabando en Nueva York.

"Mañana cumplo 20 años, y eso es todo en lo que he sido capaz de pensar estos días. Paseo por la ciudad, por el parque y por delante de la tienda, hasta el metro, con mi nueva edad justo delante de mis ojos como si de esos globos de helio que nunca se deshinchan se tratara. ¿Se dará cuenta la gente, me pregunto, de que estoy a punto de cruzar al otro lado? En algún momento del último año una parte de mí ya cruzó. Por una parte, tomé la decisión de retirarme de la vida pública hace un tiempo. No me he peinado ni maquillado en el último año, los bolsos gratis hace mucho tiempo que dejaron de llegarme y los paparazzi del aeropuerto casi siempre están ahí esperando a otra persona. Me refugié en mi familia, mis amigos, en este momento, para poder descubrir más acerca de mí misma y para que este nuevo proyecto se me revelara. Y Dios mío, ha sido un año colosal, uno memorable", confesó la intérprete en un largo ensayo compartido en su página de Facebook.