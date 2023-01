Taylor Swift hará una pausa en su carrera para tomarse un descanso

La cantante Taylor Swift , que concluirá su gira mundial '1989 World Tour' en diciembre tras pasar siete meses de viaje, teme estar saturando al público, y por eso está deseando tomarse un descanso para alejarse de la primera plana de la actualidad.

"Creo que debería tomarme un descanso. Puede que la gente necesite tomarse un descanso de mí también. Voy a pasar tiempo con mis amigos, voy a componer nueva música. O a lo mejor no compongo, no lo sé", confiesa Taylor a la revista NME.

La joven estrella, que actualmente mantiene una relación con Calvin Harris, ha conseguido mantener los pies en la tierra todo este tiempo gracias a la ayuda de su madre, Andrea Swift.

"Si permites que la ansiedad acabe con lo mejor de ti, como por ejemplo cuando la gente espera que te equivoques, entonces estás acabada. Muchas veces llamo a mi madre y hablamos durante mucho rato, solo para recordar todas las cosas que son maravillosas y que realmente importan", revela.

Sin embargo, Taylor no siente ninguna presión para parecer perfecta todo el tiempo.

"No intento ser perfecta. No quiero sonar como la bruja buena de 'El mago de Oz', pero sí que quiero hacer cosas buenas con lo que tengo. No creo que mi cerebro pudiera dedicarse a pensar en cosas chocantes solo para ser provocadora por el mero hecho de serlo".

Por: Bang Showbiz