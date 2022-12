Taylor Swift dona 15.000 dólares a una familia víctima de un terrible accidente de tráfico

La cantante Taylor Swift ha donado 15,000 dólares a la familia VanRiper a través de su página para recaudar fondos en el portal GoFundMe después de enterarse de que el bombero voluntario Aaron VanRiper tuvo que presenciar el terrible accidente de coche que casi le cuesta la vida a su mujer Amber y a su hijo de 7 años, Jonathan, tras recibir una llamada de los servicios de emergencia para que acudiera a ayudar al lugar de la colisión.

Mar VanRiper, miembro familiar, fue quien avisó a Aaron del bonito gesto de la intérprete a través de un mensaje en el portal: "No sé si has visto esto Aaron... es verdaderamente increíble".

Por el momento la página ha logrado recaudar 99,435 dólares de los 125,000 que se han fijado como meta gracias a las donaciones de más de 2.000 personas.

El terrible accidente de coche tuvo lugar este fin de semana en Riverside, Texas, cuando el vehículo en el que viajaban Amber y Jonathan se empotró contra una camioneta.

"Mi mujer estaba tendida en el suelo. Por el aspecto que tenía el coche no sé cómo pudieron sobrevivir. No quedaba nada del coche...", explicó Aaron a ABC News.

La mujer de Aaron permanece ahora en estado crítico tras ser sometida a una cirugía de nueve horas en la pelvis, que se había fracturado en cinco zonas diferentes. El pequeño Jonathan también tuvo que ser intervenido tras el accidente de coche, en el que se fracturó una pierna y un brazo. Por el momento se cree que la gravedad de sus lesiones obligará tanto a Amber como a su hijo a utilizar silla de rueda tras su recuperación.

El encargado de crear la página para recaudar dinero para los VanRiper fue un amigo de la familia, que ha querido ayudarles a reunir fondos para pagar "las facturas médicas y sobrellevar la falta de ingresos durante el próximo año".

"No quiero que me regalen nada, no espero nada. Pero si la gente está dispuesta a donar, será maravilloso", apuntó Aaron.